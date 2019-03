Scène ouverte avec la comédienne Magalie Fabre de la Cie Alchimie de La Foye Monjault (79) pour la promo de son concert le dimanche 7 avril à 15h au Val du Mignon (79).

La Compagnie Alchimie a été créée en 2016, pulsion de vie après les évènements qui ont secoué le monde. Les créations de la Compagnie s’adresse au Jeune Public, avec l’obsession de la bienveillance et de l’authenticité et celui de créer des ponts entre les Arts afin d’inviter le public à une expérience humaine et hors du temps… La Compagnie propose aussi des ateliers Théâtre de l’être. Le théâtre est un vecteur remarquable dans le chemin de transformation : les chemins d’être en Arts. Aujourd’hui, la Compagnie Alchimie compte dans son équipe de practiciens Christelle Briot (Sophrologue, Animatrice Yoga du rire) et accueille Isabelle Puaud (facilitatrice Biodanza et instructrice Shutaïdo)…

https://compagniealchimie.wixsite.com/alchimie

https://www.facebook.com/compagniealchimie