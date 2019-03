D’une capacité de 18 tonnes de traitement de bio-déchets par an, c’est le plus volumineux de tout le département de la Charente-Maritime. Il a été mis en place avec le concours de l’Ademe et la Communauté de communes du Bassin de Marennes.

Depuis deux ans, l’hôpital de Marennes est engagé dans le compostage des déchets alimentaires. Après une phase de test concluante, il est rapidement monté en puissance. Un, puis deux composteurs individuels de 345 litres ont d’abord été installés. L’établissement s’est ensuite équipé de quatre composteurs de 1 000 litres chacun pour traiter annuellement 1 tonnes 5 de bio-déchets. Avec 120 grammes jetés par repas et par personne, l’hôpital a estimé pouvoir détourner des poubelles noires jusqu’à 18 tonnes par an à l’issue de sa restructuration qui sera achevée fin 2019. D’où l’installation de ce nouveau pavillon de compostage de 20 m3, dont les plans ont été élaborés en collaboration avec le GREEN Poitou-Charentes, et dont les travaux ont été réalisés par deux entreprises d’insertion : « Terre-Mer Chantiers » de Marennes pour la maçonnerie et « Cap Vert » de Buxerolles pour la menuiserie. 10 agents relais volontaires ont été formés, et prennent en charge les apports sous le contrôle du maître composteur diplômé, agent des services techniques de l’hôpital. Financé par l’ADEME, la Régie déchets du Bassin de Marennes et l’Hôpital de Marennes, cet équipement permettra à l’établissement de réaliser une économie de 1000 € par an sur sa redevance de collecte des ordures ménagères.