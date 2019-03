Une dizaine de parents d’élèves se sont mobilisés hier devant l’école élémentaire Henri Aubin de Marennes. Objectif : obtenir l’annulation de la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine. Depuis quelques jours, deux associations remuent ciel et terre pour obtenir gain de cause, en vain. Elles ont lancé une pétition qui a recueilli de nombreuses signatures à l’entrée de l’école. Celle-ci sera remise cet après-midi à la directrice académique Annick Baillou qui doit entériner la nouvelle carte scolaire. Cédric Plantin est le président de l’association Optimômes. Pour lui, la fermeture, c’est « NON ». Ecoutez :

L’association Optimômes qui fait cause commune avec la FCPE 17. On écoute sa présidente Karine Aullier :

Karine Aullier qui a demandé audience auprès de l’inspectrice de circonscription Emmanuelle Carré et du maire Mickaël Vallet. Une rencontre est prévue ce jeudi. Si les parents d’élèves n’obtiennent pas satisfaction, ils menacent de poursuivre leur action en organisant une manifestation.