Une enquête a été ouverte après la découverte hier de tags islamophobes et pro-nazi au stade Bouffenie à La Rochelle. Des croix gammées, un drapeau nazi et une inscription anti-islam ont été peints sur les murs et la tribune de l’équipement sportif. L’un d’eux fait même référence à l’attentat des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Les services municipaux sont aussitôt intervenus pour effacer ou dissimuler ces tags. Un constat a été fait sur place par la police judiciaire. La mairie va porter plainte aujourd’hui. Tout comme l’Association culturelle islamique de Charente-Maritime.