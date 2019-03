Scène ouverte avec le groupe Clari’Océan de Saujon pour la promo de son concert le samedi 23 mars 2019 à 17h à Etaules.

L’ensemble de clarinettes Clari’Océan est une association de type loi 1901 dont le siège social se situe à la mairie de Saujon. Elle regroupe des musiciens amateurs et professionnels du pays Royannais, en Charente-Maritime. Ils sont motivés par le désir commun d’interpréter la musique pour ensemble de clarinettes et par le souhait de la faire partager au public le plus large possible.

https://www.facebook.com/clariocean/

http://clariocean.simplesite.com