La police de Charente-Maritime totalement mobilisée lors de l’acte XIX du mouvement des gilets jaunes. Un appel à un rassemblement interrégional demain après-midi à La Rochelle a été lancé sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre craignent des débordements et des actes de violence. « A l’instar de ce qui s’est passé samedi à Paris, il semblerait que les éléments les plus radicaux de ce mouvement souhaitent que cette manifestation non déclarée soit entachée de violences et de destructions », redoutent-elles, avec un risque de dégradations massives et d’atteintes physiques aux policiers. Commerçants et riverains ont reçu la consigne de prendre toutes les mesures de protection qui s’imposent.