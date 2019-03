Les Communautés de communes de l’île et du bassin de Marennes viennent de passer une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine pour une nouvelle organisation touristique des territoires. Parmi les priorités engagées : la professionnalisation, l’innovation et la stratégie.

Alors que les deux collectivités sont en plein divorce, elles arrivent à s’entendre sur un point : le tourisme et son développement. Les divergences nées de la rupture entre les deux territoires n’ont en rien mis à mal les partenariats existants dans ce domaine. Ils sont même renforcés par ce nouveau contrat de partenariat avec la Région. Cette dernière qui a retenu huit candidatures en Nouvelle-Aquitaine, suite à un appel à projets sur la période 2018 à 2022. L’objectif étant d’améliorer l’organisation générale de la filière autour de quatre orientations majeures : la professionnalisation des personnels des offices de tourisme et des prestataires locaux, la définition d’une stratégie numérique, l’amélioration de l’accueil clientèle et des missions des offices de tourisme. L’enjeu est important pour le territoire dont le tourisme est la première activité économique, avec un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros. Il concentre 25% des nuitées du département. Des actions concrètes seront donc menées comme le réaménagement des offices de tourisme de Brouage et de Saint-Pierre-d’Oléron, la mise en place d’un programme de formation pour un budget global de 240 000 euros, et le développement d’une stratégie numérique. 80% des touristes réservant leur séjour sur internet. Le plan d’actions se compose également d’un volet social avec l’accompagnement des saisonniers, notamment en ce qui concerne leur logement. Une denrée rare sur le territoire.