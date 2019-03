Près de 22% des enseignants du premier degré ont manqué à l’appel, et 7,2% dans le second degré. Au total, 13,5% de l’ensemble des personnels de l’académie ont participé à cette journée de mobilisation. En Charente-Maritime, des manifestations ont eu lieu à Rochefort, Saintes, La Rochelle et Jonzac. Elles ont rassemblé près de 2000 personnes.