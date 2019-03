L’appel à la grève générale aujourd’hui partout en France. Les Unions départementales CGT, FO, FSU, Solidaires et le syndicat lycéen UNL de Charente-Maritime se mobilisent à cette occasion et organisent des manifestations à La Rochelle, Rochefort, Saintes et Jonzac. Parmi les multiples revendications : la hausse du Smic, du pouvoir d’achat, et le retrait des réformes en cours : du bac, du lycée, des retraites, de la fonction publique et de la santé. Des réformes qui cristallisent les tensions depuis plusieurs mois. René Ferchaud, secrétaire général FO 17 :

Les syndicats demandent l’ouverture des négociations.

Des manifestations sont donc prévues aujourd’hui: à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes, à 14h place Verdun à La Rochelle, à 16h devant l’hôpital de Jonzac et à 17h devant le Lycée Hyppolite.