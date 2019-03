La mobilisation demain matin à 10h30 en gare de Saint-Jean-d’Angély. La maire de la Ville Françoise Mesnard et les syndicats CGT, FO, Unsa et Sud-Rail appellent à un rassemblement en faveur de la réhabilitation de la ligne SNCF Niort-/Saintes. Elus locaux et citoyens sont invités à manifester pour réclamer des moyens afin d’améliorer la desserte, mais aussi pour demander la mise en place d’un trajet direct entre Niort et Bordeaux. On écoute Françoise Mesnard :

Françoise Mesnard qui compte mener l’ensemble de ces projets à terme, puisqu’elle est candidate à sa propre succession aux prochaines Municipales en 2020.