Une nappe d’hydrocarbure de 10km de long sur 1 de large fonce droit sur nos côtes. Elle se trouve à 200km de La Rochelle et devrait atteindre le littoral charentais d’ici trois à quatre jour. Conséquence directe du naufrage du porte-conteneurs Grande America qui a sombré mardi dans les eaux profondes du golfe de Gascogne. Une partie des 2 200 tonnes de fioul lourd et de matières dangereuses contenues dans les soutes s’est échappée du cargo. Des opérations de pompage ont été lancées, mais la météo défavorable qui pousse cette pollution vers nos côtes risque de sérieusement compliquer les opérations. Quatre navires anti-pollution sont engagés. Le plan Polmar a été activé par la Préfecture maritime de l’Atlantique. La préfecture de la Charente-Maritime a demandé le déclenchement du plan POLMAR Terre. Tous les services concernés sont en phase de pré-alerte. Une cellule de crise sera probablement ouverte demain vendredi.

La députée de la Charente-Maritime Frédérique Tuffnell suit de près les opérations et se tient informée heure par heure de l’évolution de la situation. Elle redoute le pire, mais se montre rassurante :

De son côté, le maire de La Rochelle Jean-François Fountaine se montre lui aussi rassurant, même s’il n’écarte pas le risque de marée noire. Il reste vigilant et a fait l’inventaire des moyens à mettre en œuvre en cas de pollution.

Le président du Département de la Charente-Maritime Dominique Bussereau a fait savoir que ses services sont également mobilisés. Des moyens nautiques et terrestres sont prêts à être pré-positionnés en cas d’alerte pour protéger les ports et les côtes.

Face à cette menace, les pêcheurs et ostréiculteurs charentais sont inquiets. 20 ans après le naufrage de l’Erika, et 40 ans après l’Amoco Cadiz, le pire est à craindre pour les professionnels. Ils vont rester vigilants ces prochains jours, malgré leur impuissance face au phénomène. Stéphane Villain, président de Charentes tourisme, refuse pour l’heure de crier au loup et rappelle qu’une veille est assurée auprès des services de l’Etat, de la préfecture et du Ministère de l’Ecologie.

L’association Mor Glaz crie au scandale écologique. Elle réclame depuis des années des mesures pour un transport maritime plus sûr, et un renforcement des contrôles. Dans le cas du naufrage du Grande America, le cargo avait été immobilisé il y a neuf ans en Angleterre pour 35 déficiences. Ce qui met d’autant plus en colère le président de Mor Glaz Jean-Paul Hellequin :

Un manque de sécurité des navires qu’est venu également dénoncer cet après-midi à La Rochelle David Cormand. Le secrétaire national du parti Europe écologie Les Verts qui a réclamé la reconnaissance des écocides. « La prévention des dégâts à l’environnement doit devenir une priorité politique française et européenne », a-t-il déclaré.