A Rochefort, Pons primeurs soigne les relations entre ses fournisseurs et sa clientèle. Pour la première fois, la société de distribution de fruits et légumes frais organisait ce jeudi une journée de rencontres pour rapprocher ses clients et ses producteurs locaux. Et manifestement, le courant est bien passé ce midi autour d’une dégustation au stade de rugby. Objectif atteint pour le directeur adjoint de Pons primeurs Nicolas Rivoalen qui entend développer sa gamme de produits locaux :

Parmi la quarantaine de producteurs locaux présents ce midi, Eric Delimbeuf est venu présenter ses pommes de terres de l’île de Ré. Il approuve la démarche :

Pons primeurs Rochefort emploie 80 salariés et travaille pour la restauration collective et commerciale, la grande distribution et les marchés. Disposant d’un dépôt de 2000m² dans la zone de Béligon, l’entreprise est à la recherche de nouveaux locaux pour doubler sa capacité de production.