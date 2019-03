A Saint-Jean-d’Angély, les travaux d’extension du Pôle de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital sont sur le point de démarrer. Dès la fin du mois promet la présidente du conseil de surveillance et maire de la Ville Françoise Mesnard, très fière d’amorcer la 2e phase du projet. Un projet à près de 7 millions d’euros qui va véritablement faire basculer l’hôpital angérien dans l’avenir, avec la création d’un nouveau bâtiment, d’un plateau technique, d’une balnéothérapie, d’un jardin thérapeutique et de chambres particulières. L’objectif étant d’atteindre à terme une capacité de 100 lits et 26 places en ambulatoire, et d’en faire un pôle d’excellence. On écoute Françoise Mesnard :

Réception du chantier en octobre 2020. La première phase en 2017 consistait en la réhabilitation de l’ancienne maternité pour 1 million d’euros et le transfert de 36 lits de l’hôpital de Saintes vers celui de Saint-Jean-d’Angély. La dernière phase concernera la restructuration de l’actuel bâtiment de Médecine physique et de réadaptation fonctionnelle pour un coût de 310 000 euros. L’intégralité de ces opérations est financée par l’Etat, l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et le conseil régional.