Une 2e édition avec la projection de 12 films dont 7 avant-premières au cinéma l’Estran qui organise l’évènement jusqu’au 21 mars. L’occasion d’offrir aux spectateurs un regard nouveau sur le cinéma d’Amérique latine, autour de rencontres avec des réalisateurs comme la brésilienne Beatriz Seigner et le colombien Nicolas Gomes. Un cinéma en pleine émergence comme le souligne le directeur de l’Estran Yvonnic Wahl :

Cette année, un focus sera fait sur le cinéma cubain avec deux films de Tomas Gutierrez et Juan Carlos Tabio, et une conférence de la journaliste et critique de cinéma Catherine Ruelle. A noter le concert du groupe La Charenga mestica samedi à 20h30, en marge du festival. Le programme sur regardcinemalatino.com.