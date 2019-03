Celui-ci prévoit la création de 10 nouvelles aires de grand passage et 80 terrains familiaux en Charente-Maritime. Les besoins sont de plus en plus importants.

C’est le 25 février dernier que le nouveau Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été conjointement adoptée par le préfet de la Charente-Maritime et le président du Département. Celui-ci couvre la période 2018 à 2024. La révision du précédent avait été engagée depuis mars 2017, notamment via la réalisation d’un diagnostic des besoins et de la consultation sur le projet auprès des 13 communautés de communes et d’agglomération, et des 18 communes de plus de 5 000 habitants concernées. Sur les 17 aires permanentes d’accueil prévues, 15 ont été réalisées, mais connaissent un taux d’occupation permanent proche de 100%. Elles ont ainsi perdu leur vocation initiale d’accueil des familles itinérantes. Le nouveau schéma prévoit l’aménagement de 80 terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des nomades qui ont choisi un mode de vie sédentaire. Leur réalisation permettra de faciliter l’insertion des voyageurs, mais aussi de libérer des places sur les aires d’accueil existantes pour les familles itinérantes, et de diminuer ainsi les besoins de construction de nouvelles aires.

Ce document prévoit également la création de 10 aires de grand passage. La Charente-Maritime étant l’un des départements les plus sollicités en période estivale par les communautés de voyageurs. Il y a eu au total 57 grands passages l’an dernier sur notre territoire.