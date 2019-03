L’emploi maritime a le vent en poupe en Charente-Maritime. Les chiffres sont en progression, et le travail ne manque pas selon Pôle emploi qui lance aujourd’hui la Semaine de l’emploi maritime. Plusieurs établissements de la côte charentaise se mobilisent à cette occasion. Des actions seront menées pour informer sur les débouchés et les offres dans les différents domaines qui composent cette filière.

A l’initiative de Pôle emploi, cette manifestation nationale a pour objectif de présenter tous les métiers liés au domaine maritime : que ce soient les chantiers navals, la pêche, l’activité portuaire, le tourisme, les loisirs ou encore l’administration maritime. Les débouchés sont nombreux, et notamment dans notre département où Pôle emploi a pris toute la mesure du poids économique de l’emploi maritime. Ce secteur représente 13 000 salariés et 2 400 entreprises, soit 35% de l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Plus de 50 000 contrats de travail ont été signés l’an dernier, dont 41 500 CDD de moins de 6 mois et 4 500 CDI. Le dynamisme de ces secteurs impactés par la proximité de la mer affiche une progression de 6% de l’emploi salarié en un an, contre 4% pour la région. Et jusqu’à 10% si l’on ne tient pas compte de l’activité touristique. Les services portuaires et nautiques ont enregistré une augmentation de 700 emplois, soit 22%. + 1900 emplois dans les chantiers navals, soit une hausse de 10%. Et + 1500 dans les travaux en mer, +10% également.

Plusieurs manifestations sont prévues dès cet après-midi, avec l’opération Jobs à bord au Pôle emploi de Royan pour informer sur les métiers de l’hôtellerie-restauration en croisière. Demain matin : forum des métiers de la mer au Musée maritime de La Rochelle, et visite de l’entreprise ostréicole Duzon au lieu-dit Artouan à Saint-Just-Luzac. Mercredi matin : job dating nautisme à Pole emploi La Rochelle Villeneuve. Et jeudi, matinée d’information sur les métiers de la conchyliculture à la Cité de l’huître à Marennes.