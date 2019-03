Le parti vient de saisir le tribunal administratif de Poitiers pour dénoncer la délibération votée au conseil régional le 17 décembre dernier, approuvant le protocole d’accord signé deux jours plus tard par la préfète des Deux-Sèvres et le financement à hauteur de 15 millions d’euros du projet d’aménagement de 16 réserves d’eau agricoles autour du Marais poitevin et de la Sèvre niortaise. Les écologistes estiment que les enjeux environnementaux ne sont pas respectés et que l’argent public doit être dirigé vers le transition agricole.