L’agglo et la mairie organisent une réunion publique pour présenter ce projet phare de la commune. Un projet à 11 millions d’euros qui prévoit la création d’un bassin à flots d’une centaine d’emplacements, à l’endroit même de la place Faure-Marchand qui va disparaître. D’ici deux ans, c’est donc toute la physionomie du cœur de la cité maritime qui va changer. Avec pour objectif de faciliter la vie des ostréiculteurs et des plaisanciers, et de valoriser le site d’un point de vue économique et touristique, comme le confirme le président de la Communauté d’agglomération Royan atlantique et ancien maire de La Tremblade Jean-Pierre Tallieu :

Pas de craintes à avoir du côté des commerçants et des riverains pendant la période des travaux qui vont démarrer fin 2019 pour une réception en juin 2021 :

Le rendez-vous est donné ce soir à 18h au Foyer d’animation culturelle de La Tremblade.