Les arènes de Saintes font partie des 18 premiers sites français sélectionnés par la 2e édition du Loto du patrimoine. L’annonce a été faite hier. Et l’amphithéâtre gallo-romain est considéré comme site prioritaire par la Mission patrimoine de Stéphane Bern, parmi les 3 500 monuments en difficulté recensés. Selon la Fondation du patrimoine, le diagnostic architectural et sanitaire réalisé en 2017 et 2018 est alarmant. Des travaux doivent être réalisés, en deux temps. D’abord consolider, restaurer et assainir. Puis, aménager des gradins et valoriser le paysage en développant une programmation culturelle. Le Loto du patrimoine sera tiré en juillet. Et des jeux à gratter seront lancés en septembre.