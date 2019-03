Scène ouverte avec le groupe Philomène de Saintes pour la promo de son concert le dimanche 24 mars à 15h aux Oiseaux de passage à Genoullé.

Philomène mène sa musique et ses mots comme sa vie, à trouver l’équilibre entre douceur et force, raison et instinct. Cela donne alors des chansons aux mots poétiques, choisis et souriants, aux sons subtils, mélancoliques, mais aussi parfois décalés et grinçants. Les chansons de Philomène valsent avec le convenu et l’inconvenant, amène la surprise, la dissonance sur une valse à 3 temps. Certains textes racontent, d’autres imagent. On peut alors s’incruster dans son salon, dans une conversation entre piano et guitare et s’y sentir bien et accueilli ! C’est avec complicité et naturel qu’elle confie l’arrangement musical de ses compositions à François David (au Clavier) et Yan-kos D’Aubigné (à la guitare) et la mise en scène à Véronique Gain.

https://www.facebook.com/philomenemusique/