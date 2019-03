C’est aujourd’hui la Journée internationale des droits des femmes. Consacrée « grande cause du quinquennat » par le Président Emmanuel Macron, cette journée a pour objectif de devenir un temps fort de l’action et de la mobilisation en faveur de l’égalité femmes-hommes. A cette occasion, plus de 160 évènements sont prévus dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Notamment en Charente-Maritime où une rencontre est prévue ce matin à la préfecture de La Rochelle entre des classes de 3e et 10 femmes qui occupent des postes où elles sont finalement peu représentées. Cheffes d’entreprise, présidente de tribunal, élues, militaires ou encore présidente de district de foot. Une fonction très singulière qu’occupe Pierrette Barrot depuis cinq ans, dans un univers dominé par l’homme, comme elle le souligne :

Pierre Barrot qui fait donc partie des 10 femmes reçues ce matin à la préfecture de La Rochelle pour échanger avec des collégiens sur la question des stéréotypes et des préjugés encore bien ancrés dans notre société.

3 entreprises sur 10 sont créées par des femmes en Nouvelle-Aquitaine. C’est ce qu’il ressort d’une étude de l’Insee publiée hier. Selon cette enquête, elles sont souvent jeunes (moins de 30 ans), diplômées de l’enseignement supérieur et sortent d’un statut de salariée. Elles s’orientent majoritairement vers le tertiaire, dans une activité en lien avec leur expérience passée. Leur objectif principal est surtout d’assurer leur propre emploi.

Et puis toujours dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, les centres sociaux AAPIQ et Primevère-Lesson de Rochefort organisent des animations et des ateliers dès 15h30, avec notamment l’intervention du Centre des droits des femmes et de la famille.

La mairie de Saint-Xandre accueille une soirée spéciale autour de la femme. Des animations sont prévues. Rendez-vous à la salle des fêtes de 18h30 à 23h.

Une conférence ce soir à Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle, sur les femmes dans l’histoire du Poitou-Charentes. Elle sera animée par l’historien et inspecteur d’académie honoraire Gérard Blier. Rendez-vous à 20h à la salle du conseil municipal. C’est gratuit.

L’association En avant-première de Surgères propose ce soir une rencontre-lecture avec l’auteure féministe et engagée Marie Rousset. Rendez-vous à 20h30 au 32 faubourg Saint-Gilles. L’entée est libre. Un atelier d’écriture suivra le lendemain matin avec l’écrivaine. Inscriptions au 06 84 19 96 91.