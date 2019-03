L’homme à l’origine de la prise d’otages vendredi dernier à Authon-Ebéon est sorti de l’hôpital où il avait été admis en psychiatrie. Il a aussitôt été placé en garde à vue hier. Garde à vue qui a été prolongée. Le mis en cause sera présenté demain au parquet qui a ouvert une enquête flagrante des chefs de violences avec arme, mise en danger et séquestration. Pour rappel, il avait pris en otage pendant 16 heures quatre membres de sa famille. Trois femmes et une fillette de 10 mois. Le prévenu âgé de 30 ans sera jugé dans la foulée en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saintes. Les résultats d’expertise ont confirmé qu’il était pénalement responsable de ses actes. Il aurait agi parce qu’il ne voulait pas être envoyé en prison pour y purger une peine de trois mois ferme pour vol et recel.