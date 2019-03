Alors qu’un protocole d’accord a été validé fin décembre, pour l’aménagement de 16 réserves d’eau agricole autour du Marais poitevin et de la Sèvre niortaise, les militants du collectif Bassines non merci ne désarment pas. Ils comptent mener prochainement des actions dans les communes concernées où jailliront les projets, comme à La Grève-sur-Mignon en Charente-Maritime. C’est là qu’ils vont proposer ce week-end une formation à la désobéissance civile et à l’action non-violente afin de poursuivre ce combat dans un esprit citoyen, comme le souligne Jean-Jacques Guillet, membre du collectif et ancien maire d’Amuré dans les Deux-Sèvres :

Plus d’infos sur le site bassinesnonmerci.fr.