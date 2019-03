Les Mystères du château de Surgères en version théâtralisée. La Ville et la compagnie Les 3C théâtre vont proposer cet été une mise en scène de l’audio-guide créé il y a deux ans et réalisé en partenariat avec Hélène FM. Un parcours découverte à travers le parc du château et l’histoire de la cité. L’idée a germé d’en faire un spectacle vivant costumé. On écoute Agnès Brion, responsable artistique de la Compagnie Les 3C théâtre, suivie du comédien Pierre-Jean Calmel qui joue le rôle de la gargouille :

Cinq représentations seront données les 6 et 7 juillet, par groupe de 50 à 80 spectateurs. A noter que Les 3C théâtre sont actuellement à la recherche de figurants bénévoles : 15 hommes et 4 femmes. Mais aussi de couturières pour la création de costumes du XIIe au XIXe siècle. Vous pouvez contacter le 05 46 07 18 74. Une réunion d'informations est prévue le 18 mars à 18h30 salle Berlioz à Surgères.