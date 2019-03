A Thairé-d’Aunis, une maison à étage de 200m² a été ravagée par un incendie hier soir. L’alerte a été donnée peu avant 20h au 11 rue du four de Dirac. Le feu s’est rapidement propagé dans les combles et au premier étage. 3 lances ont été nécessaire pour venir à bout du sinistre dont on ignore l’origine. L’action des sapeurs-pompiers a permis d’épargner le rez-de-chaussée. L’incendie n’a fait aucune victime, mais les occupants devront être relogés. Une enquête a été ouverte.