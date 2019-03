Une intersyndicale départementale de l’Education nationale de Charente-Maritime se mobilise à la veille de la tenue d’un Groupe de travail pour dénoncer les conditions de la réforme du Bac et du lycée. La CGT, FO, Sud et la FSU réclament l’ouverture d’un vrai dialogue social avec le Ministre Jean-Michel Blanquer. On écoute Swend Walter, secrétaire départemental FSU Académie :

Tous les personnels de l’éducation sont invités à manifester à 14h devant le rectorat de Poitiers ou à se réunir en assemblée générale.