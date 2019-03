La police municipale pluri-communale de Saujon-Val de Seudre est désormais opérationnelle. Depuis une semaine, six communes du secteur fonctionnent en étroite collaboration. Elles ont signé une convention de coopération pour mutualiser les moyens humains et matériels afin d’assurer la sécurité sur le territoire. C’est une première en Charente-Maritime. Les communes de Saujon, Sablonceaux, Corme-Ecluse, L’Eguille-sur-Seudre, Nancras et Le Chay sont concernées par ce nouveau dispositif. On écoute le maire de Saujon Pascal Ferchaud :

Six agents interviennent désormais sur le territoire. De quoi pallier l’absence de police municipale dans les plus petites communes qui n’avaient plus les moyens de s’en payer, comme L’Eguille-sur-Seudre. C’est ce que nous dit son maire Roger Guillaud :