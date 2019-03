La santé à l’écoute des patients et des professionnels du nord de la Charente-Maritime. Le Groupement hospitalier de territoire Atlantique 17 vient de lancer une vaste consultation auprès des libéraux, des usagers et des partenaires des hôpitaux de La Rochelle, Rochefort, Marennes, Saint-Pierre-d’Oléron et l’Ehpad de Surgères. Objectif : mieux répondre à leurs besoins pour bâtir un Projet médical de territoire et améliorer l’offre de soins. Les différents centres ont entamé depuis le mois de janvier de nouvelles réflexions sur le Projet médical partagé. Ce travail s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis la mise en place de la direction commune des Centres Hospitaliers de La Rochelle, Rochefort et Marennes, et l’EHPAD de Surgères, en juillet 2018. Cette consultation a pour objectif de mieux cerner les attentes vis-à-vis de l’hôpital, mais aussi sur la répartition des activités sur le territoire. Six catégories de professionnels de santé libéraux ont été particulièrement identifiées et sont invitées à répondre jusqu’au 31 mars à un questionnaire, disponible sur les sites internet des hôpitaux de La Rochelle et Rochefort. Sont concernés les médecins libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les orthophonistes, les sages-femmes et les pharmaciens. Les autres professionnels ou structures partenaires de l’hôpital sont également invitées à donner leur avis. Mais aussi les usagers. Des questionnaires en version papier sont également disposés dans les salles d’attente des établissements de soin, mais aussi au sein de services publics comme les mairies par exemple. Pour accompagner cette consultation, et la faire connaître au plus grand nombre, deux actions flash sont prévues. La première sur le marché de La Rochelle ce mercredi, et la seconde au marché de Rochefort samedi prochain. Une restitution finale des résultats du questionnaire sera organisée en mai. Par ailleurs, des ateliers de travail ville-hôpital seront ouverts à tous, entre avril et juin.