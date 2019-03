C’est aujourd’hui que la Ville donne le coup d’envoi de la 3e et ultime tranche des travaux de réaménagement du site. Un programme réalisé sur trois ans, destiné à sécuriser la circulation des véhicules et des piétons, et à embellir l’espace, grâce à un dégagement des remparts et des accès au parc du château. Catherine Desprez, maire de Surgères, nous détaille les différentes étapes :

Des travaux qui vont nécessiter l’abattage de trois arbres malades, situés en bordure de route. Et qui vont occasionner une perte de places de stationnement. Le nouveau parking sera équipé d’une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques. Fin du chantier prévue le 26 mai. A priori, les délais seront tenus. Et pas question cette année de voir débarquer les forains sur ce nouvel espace, comme ce fut le cas l’été dernier. Catherine Desprez :