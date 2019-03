Scène ouverte avec le quartet Los Linares de Saintes pour la promo de son spectacle du samedi 17 mai à 20h au bar l’Escarmouche de Saintes.

“Nous sommes un groupe musical Saintais “Los Linares”, et nous recherchons d’éventuelles dates pour nous produire dans la région. Notre groupe est composé de trois guitaristes de style flamenco, un accordéoniste et un chanteur. Notre style de musique mélange la chanson française et espagnole, sur des rythmes de rumbas gitanes, chansons entrecoupées de flamenco avec les trois guitaristes”.