Le Syndicat des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou, qui assure sa promotion, lance une vaste campagne à l’occasion de ce quarantième anniversaire. Nouveau site internet, évènementiel, affichage dans le métro parisien et publicité ciblée à la télévision sont les nouveaux supports exploités par la marque. L’objectif étant de communiquer de façon continue pour doper les ventes et asseoir la notoriété du produit, en mettant l’accent sur la qualité, l’origine et l’authenticité. Un produit dont le marché se porte bien comme le confirme Joseph Giraud, le directeur du Syndicat des laiteries :

Et cela passera par un soutien accru à l’élevage local, et à l’implantation de nouveaux agriculteurs sur le territoire. Aujourd’hui, le Beurre AOP Charentes-Poitou concerne 3500 exploitations laitières pour une production annuelle qui s’élève à 27000 tonnes, dont 75% est distribuée à l’industrie alimentaire, 15% aux grandes et moyennes surfaces et 10% à l’export.