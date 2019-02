750 000 en France. On dénombre 40 000 nouveaux cas par an, dont la moitié sont des enfants. Elle est la 2e maladie neurologique la plus fréquente en France, et serait la cause de 3000 décès chaque année dans le pays. Des progrès thérapeutiques ont été accomplis, mais cela ne suffit pas. Si aujourd’hui, les médicaments permettent de stabiliser les crises, ils ne guérissent pas les malades. Et 30% des patients présentent une épilepsie qui résiste aux traitements. Pour ceux-là, le regard des autres est bien souvent plus lourd à porter que la maladie, car elle continue de faire peur comme le souligne Hélène Gaudin, déléguée départementale d’Epilepsie-France 17 et vice-présidente nationale :

Et pour en parler, l’association organise demain au Forum des pertuis à La Rochelle son Village des épilepsies avec des stands d’information, des conférences et la projection en avant-première du film autobiographique « Trouble » de Catherine Biran qui souffre d’épilepsie. Cette journée d’échange ouverte au public sera aussi l’occasion d’interpeller les élus locaux qui seront présents. Le député Olivier Falorni. L’adjoint au maire en charge de la santé et du handicap Olivier Quod. Et le conseiller départemental Christian Branger.