17e journée de Top 14 pour le Stade rochelais qui reçoit le Stade français ce samedi soir. Forts d’une belle victoire bonifiée la semaine dernière à Grenoble, les Maritimes vont tout faire pour conserver leur 3e place au classement général, cinq points derrière Clermont et sept points derrière Toulouse. Les Parisiens 6e comptent bien remonter la pente et pourraient compliquer la tâche des Rochelais, qui s’étaient toutefois imposés à l’aller et qui restent invaincus à domicile depuis le début de la saison. On écoute le 3e ligne Zéno Kieft :

Coup d’envoi du match à 20h45 au Stade Marcel-Deflandres.