Scène ouverte avec Nanou Comedy Show de Nieul-sur-Mer (17) pour la promo de son spectacle le samedi 9 mars à 20h au bar Les Barjot de Nieul-sur-Mer.

Nanou Comedy Show est le premier Comedy Show rochelais. Une association créée par Bernard Gracet (Nanou) pour faire connaître au public les nouveaux talents d’aujourd’hui et de demain. Un laboratoire pour permettre aux artistes, débutants ou confirmés, de jouer devant un public, tester et roder ses sketchs. Nanou veut faire connaitre des talents régionaux et nationaux. Le Nanou Comedy Show est une association qui accueille 6 à 7 artistes en une seule soirée. Ces artistes viennent de la France entière pour nous faire rire.

