La saison des forums des emplois saisonniers d’été reprend cet après-midi en Charente-Maritime. Comme les années précédentes, c’est la commune de Fouras qui ouvre le bal. Des centaines de postes à pourvoir seront proposés. Des offres dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et l’animation. Et sachez qu’il est désormais possible dans le département de cumuler le RSA et un emploi saisonnier. Rendez-vous de 14h à 17h à la salle Roger-Rondeaux. Munissez-vous de CV.