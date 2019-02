McDonald’s Surgères veut aller plus loin dans le tri et la valorisation des déchets. Accompagné par le syndicat mixte Cyclad, l’enseigne de restauration rapide s’engage fortement pour le tri des emballages en salle. Des installations ont été spécialement conçues pour faciliter et simplifier la démarche. Avec un bac pour les boissons et glaçons, un autre pour les emballages vides qui sont recyclables à 90%, et un dernier pour le reste. On écoute le responsable Hervé Gautrot :

Depuis octobre, les équipiers sont mobilisés afin de sensibiliser et d’informer les consommateurs. Pour la clientèle du drive, un rappel des consignes de tri sera distribué aux utilisateurs pendant trois mois. De quoi inciter les usagers à mieux trier, comme le souligne Alexandre Boucherie, chargé de mission réduction des déchets à Cyclad :

En cuisine, le tri s’applique désormais aux biodéchets, comme nous l’explique Margaux Fardot, la directrice :

L’ensemble du dispositif a été étendu aux deux restaurants de Rochefort qui dépendent du même franchisé. Une réponse qui va au-delà des attentes du gouvernement en matière de tri des déchets, alors que la secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la transition écologique Brune Poirson a lancé un ultimatum aux chaînes de fast-food pour proposer un plan de mise en conformité.