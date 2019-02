La venue cet après-midi en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres de Yannick Jadot. Un déplacement dans le cadre de la campagne des Européennes pour celui qui est tête de liste et député européen Europe écologie Les Verts. Il sera accompagné du secrétaire national du parti David Cormand. Tous deux se rendront en début d’après-midi sur la commune de La Laigne, au nord de Surgères, pour évoquer la problématique des bassines et ses conséquences. Ces réserves d’eau agricoles qui seront le fil conducteur de cette visite, puisqu’un second rendez-vous est prévu à Amuré, futur lieu d’implantation d’une des 16 bassines en projet autour de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin. L’occasion pour les militants locaux de remettre un coup de pression sur l’Etat qui a autorisé la création de ces réserves, en signant un protocole d’accord en décembre dernier. Didier Coupeau, secrétaire régional d’EELV Poitou-Charentes :

Deux projets sont en cours en Charente-Maritime à La Grève-sur-Mignon et Saint-Félix. A noter qu’une réunion publique est prévue à 17h30 salle de la place du port à Niort, en présence de Yannick Jadot qui devrait présenter son programme autour du changement de modèle agricole et de la réforme de la Politique agricole commune.