L’intersyndicale départementale de l’éducation nationale en Charente-Maritime lance un appel à la mobilisation pour la rentrée. La CGT, FO, Sud, la FSU et l’UNL invitent l’ensemble des personnels à manifester devant le rectorat de Poitiers le 6 mars prochain à 14h. La veille de la tenue d’une réunion préparatoire au prochain Comité technique académique. Avec pour principal mot d’ordre : l’abrogation des réformes en cours, voulues par le Président Macron et le gouvernement. On écoute Cécile Aumignon, professeur de mathématiques et déléguée du syndicat Sud éducation 17 :