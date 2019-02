Scène ouverte avec le Big Bass Band de La Rochelle.

Sous la direction de Frank Nelson, directeur musical signant les compositions, on ne compte pas moins de 8 bassistes dont lui-même, un batteur, un percussionniste, une auteure dramatique qui écrit de la poésie et pratique le slam (elle est également co-fondatrice du projet), puis une metteure en scène et enfin un ingé-son. Les compositions – spécialement conçues pour la basse – sont présentées sur scène sous forme de tableaux liés entre eux par un fil conducteur où l’oralité prend sa place.

Une histoire !

Voilà ce que propose le Big Bass Band !

Les interventions poétiques slamées sont ce lien.

L’innovation est l’une des composantes majeures du Big Bass Band.

Le plaisir de donner une place prépondérante à la basse et de faire se retrouver sur une même scène des musiciens, qui d’ordinaire ne se croisent pas, vous promet un voyage étonnant et dépaysant.

https://www.bigbassband.com

https://www.facebook.com/bigbassband2016