Les militants continuent de mobiliser pour interpeller l’opinion publique et les autorités sur l’urgence climatique et sociale. Après 4 marches qui ont rassemblé entre 1 500 et 2 000 personnes, ils entendent de nouveau donner de l’ampleur à leur mouvement citoyen. Yoan Olivier, membre du collectif rochelais :

La Marche pour le climat partira de la plage de la Concurrence à 14h. Elle sera suivie d’une projection-débat sur le thème de la citoyenneté et du vivre ensemble au Musée maritime. Un grand week-end de mobilisation est d’ores et déjà annoncé pour le mois de mars.