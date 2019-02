Elue le 27 janvier dernier au Casino de Fouras, Françoise Ravon est désormais en lice pour la finale nationale qui aura lieu le 23 juin prochain à Belfort. Problème pour cette Surgérienne, elle doit s’y rendre par ses propres moyens, accompagnée de sa fille et de deux de ses petits-enfants qui participent également au concours. Un déplacement sur trois jours qui engage des frais de transport et de logement. Françoise lance donc un appel à d’éventuels partenaires pour l’aider à financer son projet. On l’écoute :

Depuis son élection, Françoise Ravon a reçu de nombreux messages de soutien et de félicitations. Alors pour l’aider et l’encourager, vous pouvez contacter le 06 62 39 56 30.