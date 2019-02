Les syndicats CGT, FO, Solidaires et la CFDT appellent le personnel à cesser le travail pour protester contre le plan de restructuration actuellement en cours au niveau départemental. Les 20 trésoreries de Charente-Maritime sont menacées. Mais aussi les centres des impôts de Saint-Jean-d’Angély, Marennes, Jonzac et Rochefort. Les syndicats craignent une centaine de suppressions de postes d’ici à 2022. Ils ont interpellé la direction générale. On écoute Roger Buffeteau, secrétaire CGT de la Direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime :

Une première journée d’action a déjà eu lieu jeudi dernier. D’autres pourraient suivre en mars.