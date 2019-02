Jean-Philippe Ardouin réclame une amélioration de la desserte ferroviaire en Charente-Maritime. Lundi, le député LREM de Charente-Maritime est monté à bord d’une cabine de TER Saintes-Royan pour effectuer le trajet avec un cadre de la SNCF, pour se rendre compte de l’état de cette ligne après travaux. Il a redit son engagement pour améliorer les axes Bordeaux/Saintes/La Rochelle et Saintes/Niort. Il compte interpeller la Ministre des transports et le président de région pour faire avancer ces dossiers prioritaires pour le désenclavement du territoire. Pour lui, les usagers ne doivent plus « subir des retards conséquents du fait de travaux non-réalisés depuis trop d’années ».