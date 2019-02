Encore un parc éolien de plus ou de trop sur le territoire de l’Aunis. A Forges, un collectif de riverains s’élève contre le projet d’installation de huit éoliennes sur la commune. Il déplore le manque de concertation de la mairie qui a rendu un avis favorable. Une réunion publique a bien eu lieu en 2015 au moment du lancement du projet, mais depuis plus rien. Silence radio. Actuellement, une enquête publique est en cours pour recueillir l’avis des habitants. Lancée le 21 janvier, elle se termine le 22 février. Le collectif invite la population à s’exprimer en mairie ou par mail. Pendant ce temps, les habitants s’interrogent et s’inquiètent, à l’image de Marie-Pascale Legourd. Ecoutez :

Marie-Pascale Legourd qui en appelle au préfet pour rendre un avis défavorable sur ce dossier.