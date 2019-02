L’inauguration ce matin à l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély de la nouvelle unité de réadaptation cardiaque ambulatoire. Ce service, qui existe depuis plusieurs années, dispose désormais de plus de moyens, de nouveaux locaux et d’équipements flambant-neuf pour améliorer l’accompagnement des patients ayant souffert de problèmes cardiaques aigus. Fabrice Leburgue, le directeur :

Cette unité bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire étoffée, composée de deux infirmières d’éducation thérapeutique, de deux diététiciens, d’une psychologue, d’un sophrologue, d’un éducateur sportif, d’un professeur de taï-chi et d’un cardiologue qui chapeaute l’ensemble. Il s’agit du Dr Frédéric Caillère qui loue les bienfaits de son service :

L’unité propose des activités physiques et des ateliers en groupe, de huit personnes actuellement. Notamment pour apprendre à mieux manger, et à retrouver un équilibre alimentaire. Et on ne parle surtout pas de régime. Le mot étant banni du vocabulaire des diététiciens, comme le souligne Jennifer, diététicienne en réadaptation cardiaque :

Cette nouvelle unité devrait permettre d’augmenter la capacité d’accueil. La direction table à terme sur 150 patients par an. L’investissement est conséquent : 100 000 euros. Mais l’enjeu est de taille pour Françoise Mesnard, maire de Saint-Jean-d’Angély, présidente du conseil de surveillance de l’hôpital, et présidente du Groupement hospitalier de territoire de la Saintonge :

Et cette unité de pointe devrait faire des émules. Ce matin, une équipe de l’hôpital de Royan a visité les locaux et a fait part de son souhait de développer ce même type de service sur son site.