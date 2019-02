Six communes vont signer le 25 février prochain une convention de coopération pour mutualiser les moyens humains et matériels afin d’optimiser les services de sécurité sur le territoire. C’est une première dans le département. Ce nouveau service de police municipale pluri-communale, appelé Saujon-Val de Seudre, aura son siège dans la ville-centre et concernera les communes de Sablonceaux, Corme-Ecluse, L’Eguille-sur-Seudre, Nancras et Le Chay. Un bassin de vie de 12 000 habitants. Six agents ont été recrutés. De quoi pallier l’absence de police municipale dans les plus petits villages du territoire.