Le Futuroscope a donné ce week-end le coup d’envoi de sa nouvelle saison. Une 32e saison résolument tournée vers l’écologie pour le parc d’attractions de la Vienne, toujours en quête d’innovations technologiques. Et dans ce domaine, les équipes du Futuroscope ont souhaité mettre en relief cette année l’exploit accompli par les Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg dont l’avion électrique « Solar impulse » a fait le tour du monde en 2015 et 2016. Avec la projection en 3D du documentaire « Planet power » réalisé par Pascal Vuong et Ronan Chapalain, qui vient de recevoir un prix à Hollywood. Ce film ludique de 20 minutes retrace la folle aventure des deux passionnés, avec comme fil conducteur l’invention de l’électricité. On écoute Bertrand Piccard :

Et il n’y avait pas meilleur endroit que le Futuroscope pour inspirer les générations futures, comme le souligne André Borschberg :

Et pour accompagner ce film, une exposition du photographe Francis Demange présente le vol de Solar impulse, mais aussi l’Hydroptère, l’étonnant trimarrant d’Alain Thébault. De quoi patienter avant l’ouverture en 2020 d’une nouvelle attraction spectaculaire sur le thème de l’espace. Le plus gros investissement jamais porté par le parc. Son coût : 20 millions d’euros.

Le Futuroscope qui parrainne la Green expedition. Un raid en véhicule électrique entre Paris et la Cap Nord qui a démarré aujourd’hui. Il va durer 14 jours, avec pour mission d’aller là où il fait le plus froid pour tester la résistance des batteries qui font avancer ces véhicules. Un défi à la fois technique et sportif.