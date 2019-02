Le Grand débat national s’invite à Rochefort. La Ville va proposer ces deux prochains dimanches, les 10 et 17 février, deux demi-journées pour échanger sur les thèmes voulus par le président Emmanuel Macron. Elles seront animées par le sociologue Jean-Louis Tardieu-Doussot. Ce dimanche, il sera question de transition écologique et de fiscalité. Et le suivant, de démocratie et de services publics. Rendez-vous au palais des congrés de 8h30 à 13h.

Un Grand débat sera également proposé samedi à Bourcefranc-le-Chapus. Rendez-vous de 9h à midi. Quatre ateliers seront organisés sur les mêmes thèmes, par le même animateur. L’entrée est libre.