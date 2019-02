Pourvoir nager toute l’année à Surgères, ce sera peut-être bientôt possible ! A l’heure actuelle, il n’existe aucun espace couvert en ville, et plus largement sur l’Aunis. Mais seulement des piscines de plein air qui sont ouvertes uniquement l’été. Et il faut faire plusieurs kilomètres pour trouver son bonheur, à Saint-Jean-d’Angély, Rochefort, La Rochelle ou Mauzé-sur-le-Mignon. Mais un jeune couple d’entrepreneurs des Deux-Sèvres envisage d’ouvrir en 2020 un espace aquatique couvert, qui permettrait de nager hiver comme été, et de s’adonner à diverses pratiques, comme nous les détaille la future gérante et maître-nageur Sophie Gare :

Sophie Gare et son conjoint Jean-Christophe Cammas réalisent pour le moment une étude de marché pour dimensionner le projet et évaluer le coût. Elle invite les habitants à répondre à un questionnaire qui leur a été distribué dans les boîtes aux lettres et qui va lui permettre d’évaluer les besoins.