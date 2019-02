Le Pôle métropolitain Centre atlantique s’est réuni hier à La Ronde, à l’occasion d’une 6e conférence des présidents. Ce nouveau territoire qui rassemble neuf communautés de communes et communautés d’agglomération de Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée, autour de l’axe La Rochelle-Niort. Un bassin de vie de 515 000 habitants, qui forme un pôle d’attraction entre deux grandes métropoles que sont Nantes et Bordeaux. Des projets commencent à émerger, parmi les grandes priorités. Notamment dans le domaine du développement économique et de l’emploi. On écoute Jean-Pierre Servant, maire de La Ronde et président de la Communauté de communes Aunis Atlantique :

Parmi les autres priorités : la mobilité. Des pistes sont évoquées pour améliorer la desserte. Jean Gorioux, le président de la Communauté de communes Aunis Sud :

Il a également été question de la transition énergétique, avec l’exemple du projet Territoire zéro carbone porté par l’agglo de La Rochelle, et qui va servir de base de réflexion. A noter que le Pôle métropolitain Centre Atlantique va se doter d’un logo pour améliorer sa visibilité. Celui-ci sera présenté fin mars au salon Niort numérique.